قبلي: تنظيم سلسلة من العيادات في الطب النفسي لفائدة منظوري جمعية “ابتسامة” بدوز

نظمت الجمعية المحلية لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة بدوز المعروفة بجمعية “ابتسامة للتوحد” صباح اليوم الاربعاء، سلسلة من العيادات في الطب النفسي للاطفال بالتعاون مع المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير

واوضح المنسق العام للجمعية عاطف منصور لصحفي “وات” ان هذه القافلة تنتظم في اطار اختتام تظاهرة شهر التوحد، وذلك من اجل تمكين اكبر عدد من منظوري الجمعية وبعض الاطفال من ولاية قبلي من التمتع بعيادات مجانية في الطب النفسي يؤمنها اطباء بقسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، واكد حرص الجمعية على تكرار هذا النوع من العيادات سنويا في اطار الشراكة التي تجمعها بالمستشفى، قصد تقريب هذا الاختصاص المفقود في الجهة من محتاجيه من الاطفال وسرعة التدخل لتامين الرعاية الكافية للحالات التي تتطلب الاحاطة مع تجنيب اوليائهم عناء التنقل للولايات الاخرى لاجراء الفحوصات النفسية الضرورية للتاكد من حالة الابناء

وبين منصور ان هذا النشاط سيتواصل يوم غد الخميس بدار الشباب بدوز عبر تنظيم دورة تكوينية حول المراهقة، بالتزامن مع تنظيم ورشات تدريبية بمقر جمعية “ابتسامة” لفائدة اولياء منظوريها حول المرافقة التربوية لابنائهم في اطار اعداد برنامج متابعة عن بعد خلال العطلة الصيفية

يشار الى ان احتفال جمعية “ابتسامة” بشهر التوحد انطق منذ 2 ماي الماضي وتخلله تنظيم مسابقة شعرية لاطفال المدارس الابتدائية بدوز الكبرى بعنوان “الشاعر الصغير ” حول نص بعنوان “من حقي نعيش ” للشاعر الطاهر لطوفة الى جانب تنظيم حملة توعوية بطيف التوحد لفائدة اطفال هذه المدارس