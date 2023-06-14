سليانة : انطلاق فعاليات مهرجان المسرح والمجتمع في دورته الثانية



انطلقت ليلة أمس الثلاثاء بالمركب الثقافي بمعتمدية سليانة الجنوبية فعاليات مهرجان المسرح والمجتمع في دورته الثانية الذي تتواصل فعالياته إلى غاية يوم 18 جوان الجاري.

وقال رئيس مركز الفنون الركحية والدرامية بسليانة، صالح الفالح في تصريح ل”وات” إن” الفن يزرع الفرح والقيم الجيدة ويغير المدينة” لذلك شمل عرض ماقبل الافتتاح، لقاء مع عدد من الفنانين والدكاترة للحديث حول الفن والفرح والحلم باعتبار أن الفن يصنع السعادة على حد تعبيره.

وأشار إلى أن برنامج عروض المهرجان تتضمن الموسيقى والرقص المسرحي، فضلا عن المسرح الجماعي الموجه للكبار سواء بالفضاءات الخارجية أو بالمركب الثقافي، مبينا أن عرضي سيرك سينتظمان الليلة بمدينة سليانة وذلك في ساحة الفنون عز الدين علية.

وأوضح الفالح أن الافتتاح الرسمي للمهرجان سيكون يوم غد الخميس وتتواصل الفعاليات إلى غاية يوم الأحد القادم، حيث يحيي كل من ياسر جرادي ونسرين بالعربي و نضال اليحياوي عروضا متنوعة فضلا عن عروض مسرحية يؤثثها مركز الفنون الركحية والدرامية بالقيروان .

واعتبر صالح الفالح أن المهرجان يعد متنفسا لمتساكني ولاية سليانة خاصة أنه تزامن مع اختتام اختبارات البكالوريا.