المهدية: 3160 متدخّلا أمّنوا الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2023 بالجهة

أمّن 3160 متدخّلا بين إطارات وأعوان وعملة اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2023 بجهة المهدية، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتربية سفيان الكامل، اليوم الأربعاء، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبيّن أن المندوبية وفّرت 2095 أستاذا لمراقبة الامتحانات داخل 23 مركز امتحان وذلك تحت إشراف 106 إطارات بين رئيس مركز ومساعدين، كما تظافرت جهود 163 عونا بين كتبة وإداريين بمراكز الاختبارات لتأمين هذا الامتحان الوطني إلى جانب تجنيد حوالي 157 عاملا.

وأوضح الكامل أن المتدخلين من الأمن والصحة والحماية المدنية والمجتمع المدني علاوة على السلطات الجهوية ساهموا في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الدورة.

واستقبل مركز الإصلاح بولاية المهدية 43 أستاذا في مختلف المواد المنجزة خلال الدورة الرئيسية، يشرف عليهم 96 إطارا مشرفا (رئيس مركز ورؤساء لجان)، وفق ذات المصدر.

وبلغ عدد التلاميذ الذي اجتازوا اختبارات الدورة الرئيسية بالجهة 4056 تلميذا من بينهم 3541 من القطاع العمومي و387 من القطاع الخاص و28 مترشحا بصفة فردية، إلى جانب نزيل واحد بالسجن المدني بالمهدية.

وبلغت حالات الغش في هذه الدورة، التي امتدت من 7 إلى 14 جوان، خمسة حالات، وقع منع الضالعين فيها من متابعة الاختبارات في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.