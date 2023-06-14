سوسة : المتوفرات من الاضاحي بالجهة لهذه السنة أقل بكثير من المعتاد



أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة، حسان اللطيف، أن المتوفّرات من الاضاحي بالجهة لهذه السنة أقل بكثير من المعتاد حيث لا تتجاوز 22050 أضحية مقابل 51500 اضحية في السنة الفارطة.

وأضاف اللطيف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش أشغال جلسة العمل، التي انعقدت اليوم الأربعاء، بمقر ولاية سوسة، والمخصّصة لضبط استعدادات الجهة لعيد الأضحى المبارك، أن استهلاك الجهة من الاضاحي يقدر سنويا بما بين 90 الف و100 الف راس غنم في حين ان انتاج الجهة لا يتعدى 22 الف راس غنم، مشيرا الى ولاية سوسة تبقى قبلة لأعداد كبيرة من الأضاحي الوافدة عليها من داخل جهات الجمهورية.

ودعا والي سوسة، نبيل الفرجاني، خلال اشرافه على هذه الجلسة كافة الهياكل المتدخلة إلى توفير فضاءات مهيأة لاستغلال نقاط بيع منظّمة للأضاحي للحدّ من الإنتصاب الفوضوي، والتبليغ عن هذه التجاوزات مع تشديد الرقابة لمنع الانتصاب العشوائي لبيع الأضاحي والذي قد يتسبب في اختناق مروري مع توجيه المنتصبين والتجّار للنقاط المحدثة.

كما دعا الفرجاني الإدارات المعنية إلى تكثيف المراقبة الصحيّة والبيطريّة والاقتصادية والأمنية على نقاط البيع، وتكوين فريق مشترك قصد مراقبة كافة الفضاءات المخصصة لبيع الأضاحي، ووضع برنامج عمل بداية من الاثنين 19 جوان، ومضاعفة عمل الفريق خلال الأيام الأخيرة التي تسبق عيد الأضحى.

وأكد الوالي على مزيد اليقظة ومراقبة النقل المريب للماشية، والتصدي لجميع محاولات السرقة والتهريب خارج البلاد من خلال تكثيف عمليات المراقبة على مستوى الطرقات.

وشدّد على ضرورة التعهد بالتنظيف الدوري لنقاط بيع الاضاحي، وتأمين حصص استمرار لرفع الفضلات، فضلا عن المشاركة في منظومة تثمين الجلود من خلال تخصيص مواقع لتجميعها وتركيز حاويات عملاقة، وبرمجة دوريات خاصة للتجميع مع التنسيق مع الإدارة الجهوية للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.