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وزيرة الأسرة: الوزارة تتلقّى 52 ملف ترشّح لنيل جائزة أحسن بحث علمي نسائيّ بعنوان سنة 2023

2023/06/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


ورد على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في آجال الترشّح لنيل جائزة أحسن بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2023، التي تتمحور هذه السنة حول “الابتكار والتجديد في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والفلاحة “، 52 ملفًا، مقابل 32 ملفًا في النسخة السابقة من الجائزة و5 ترشحات فقط سنة 2020، حسب ما أفادت به وزيرة الأسرة آمال بلحاج موسى، لدى إشرافها اليوم الأربعاء، على اجتماع اللجنة المشرفة على فرز وتقييم ملفات الترشّحات لنيل الجائزة.

وعزت آمال بلحاج موسى، ارتفاع عدد الترشحات مقارنة بالدورات السابقة للحملة الاتّصاليّة التي أطلقتها الوزارة للتعريف بالجائزة سواء في الجامعات التونسيّة أو في وسائل الإعلام أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب بلاغ وزارة المرأة.

وأكّدت بالمناسبة أنّه تمّ هذه السنة تنقيح بنود الأمر المتعلّق بإحداث هذه الجائزة شمل الترفيع في القيمة الماليّة للجائزة بنسبة 50 بالمائة لتصبح 15 ألف دينار بدلا من 10 آلاف دينار وإحداث لجنة علميّة إلى جانب لجنة الإشراف على استيفاء شروط الترشحات

يشار إلى أنّ جائزة أحسن بحث علمي نسائي، التي تم إطلاقها سنة 2009 بهدف تشجيع الباحثات التونسيات وتثمين جهودهن ودعم مسارهن العلمي، تسند سنويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة إلى أفضل بحث علمي تمّ انجازه من قبل باحثة تونسية الجنسية

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