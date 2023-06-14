مريضة بالقصور الكلوي: تعكر الحالة الصحية لتلميذة بكالوريا بعد تعرضها لضغوطات أثناء الامتحان من طرف استاذة..

أكدت سندس شقيقة تلميذة البكالوريا مريم اليوم أن صحة شقيقتها تعكّرت اثر الضغوطات التي مرت بها اثناء اجراء اختبار المادة الاساسية في امتحان البكالوريا بمعهدها في صفاقس.

ويذكر ان التلميذة “مريم”، فوجئت أثناء خضوعها لاختبار مادة “التصرف” في منظرة الباكالوريا، أمس الاثنين، باتهامها باطلا من قبل إحدى الأساتذة المراقبات، بـ”انتحال شخصية”، وطلبت منها مغادرة قاعة الامتحان بعد أن اعتبرت أنها ليست الشخص نفسه المُسجل في المناظرة وقد تم اقتيادها الى مركز الامن.

وقالت شقيقة المتضررة في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام ان شقيقتها اصيبت بحالة اغماء اثر ارتفاع الضغط لديها وتم نقلها الى المستشفى معتبرة ان السبب وراء تعكر صحة شقيقتها هو “الهرسلة” واتهامها ظلما من قبل إحدى الأساتذة المراقبات، بـ”انتحال شخصية”، كما طلبت منها مغادرة قاعة الامتحان رغم وضعها الصحي الصعب (قصور الكلى) والذي حال دون قدرتها على اجتياز منظارة البكالوريا في السنوات السابقة.

وتابعت ان شقيقتها لم تتمكن اليوم من اجراء الاختبار الاخير وهو اختياري في امتحان البكالوريا. كما أكدت انه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة بحضور المعتمد الاول للجهة الذي أدى زيارة اليوم للمعهد الثانوي محمد علي بصفاقس، على حد قولها .