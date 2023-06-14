عاجل/بسبب الفيضانات: الحماية المدنية تحذر متساكني جندوبة..

أصدرت الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة و اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بلاغا تحذريا لمتساكني و فلاحي المناطق المحاذية لواديي مجردة و ملاق بعد ارتفاع منسوب المياه بوادي ملاق على مستوى قنطرة الطويرف الحدود بين الكاف و جندوبة وارتفاع منسوب وادي مجردة.

وتتوقّع مصالح الحماية المدنية أن يرتفع منسوب المياه أكثر بداية من الساعة 2 صباحا الخميس 15جوان 2023.

ودعت جميع الفلاحين والمواطنين بمنطقة المعاريف و بن بشير والقاطنين على ضفاف وادي تاسة و مجردة بإزالة المضخات والمعدات الفلاحية و أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل والابتعاد على المجازفة حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.