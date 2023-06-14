رئيس الجمهورية يؤكد في مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي، رفض تونس ان تكون ممرا للعبور او مكانا للتوطين

تطرقت مكالمة هاتفية جرت اليوم الاربعاء بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس المجلس الأوروبي” شارل ميشال”، إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الجمهورية خلال هذه المكالمة على أن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وذكّر سعيد بموقف تونس التي لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، واوضح أن هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا.

كما جدد رئيس الجمهورية موقفه من ظاهرة الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية والتي لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج، مذكرا بالمبادرة التي كان تقدم بها لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط.

وعلى صعيد آخر، أوضح سعيد موقفه من وصفات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن اتفاقيات بريتون وودز ليست قدر الإنسانية وأن الشروط أو الإملاءات غير مقبولة لأنها لو طُبّقت كما جُرّبت سنة 1984 ستؤدي إلى تهديد السلم الإجتماعية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى التفكير معا في عالم جديد يقوم على العدل لأنه بدون عدل ستكون الممالك والدول مجرّد شركات أو مؤسسات لا همّ لها سوى الربح بكل الطرق بما في ذلك قطع الطرق كما أشار إلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر سانت أوغستان.

كما تم التطرق أيضا إلى ضرورة التعاون في مجال الطاقات المتجددة حيث أشار رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى وجود عدد كبير من فرص المشاريع في تونس بالنظر إلى توفر المناخ الملائم لهذا الصنف من الطاقات البديلة والمتجددة التي هي المستقبل ويمكن أن تكون لنا شراكة متميزة مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.