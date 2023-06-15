مدرب المنتخب الأرجنتيني: ميسي سيحظى بالتقدير الذي يستحقه في انتر ميامي الامريكي

أعرب ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم عن سعادته بانتقال النجم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، معتبرا أنه اختار المدينة التي سيحظى فيها بالمعاملة وبالتقدير الذي يستحقه.

وقال سكالوني خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاربعاء قبيل مواجهة منتخب الأرجنتين ونظيره الأسترالي الودية المقررة اليوم الخميس في بيكين الصينية “أنا سعيد للغاية لأنه قرر الذهاب واللعب مع ناد في مدينة ستعامله بشكل جيد للغاية، وبغض النظر عن البطولة أو البلد، الشيء المهم هو أنه يشعر بالرضا في المدينة وفي النادي وأعتقد أنه ستكون لديه الظروف للاستمتاع”.

وكان قائد الأرجنتين أعلن الأسبوع الماضي أنه سينضم إلى البطولة الأمريكية بدلا من العودة إلى برشلونة الإسباني بعد انتهاء عقده لمدة عامين مع باريس سان جرمان بطل فرنسا.

كما كشف المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات في تصريحات صحفية أن مونديال 2022 الذي أقيم العام الماضي في قطر ربما قد يكون الأخير في مسيرته، حيث سيبلغ 39 عاما خلال كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتعد المباراة الودية بين الأرجنتين وأستراليا التي تقام على ملعب العمال في بيكين، بمثابة إعادة لمواجهة ثمن نهائي مونديال قطر، حيث سجل ميسي أحد هدفي الفوز على استراليا 2- 1 في طريقه للظفر بالنجمة الثالثة لبلاده بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.