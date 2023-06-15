تونس فقدت 11 بالمائة من قدرتها الانتاجية للنفط و 13 بالمائة للغاز الطبيعي مع موفى افريل 2023

تقلّص انتاج تونس من النفط الخام، مع موفى افريل 2023 ، بنسبة 11 بالمائة والغاز التجاري بنسبة 13 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 في وقت سجلت فيه البلاد نموا لإنتاج سوائل الغاز بنسبة 33 بالمائة.

وأنتجت تونس، وفق تقرير المرصد الوطني للطاقة حول الوضع الطاقي لشهر افريل 2023، قرابة 53ر0 مليون طن مكافئ نفط مع موفي افريل 2023 مقابل 59ر0 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من 2022 .

وبلغت سوائل الغاز، بما في ذلك انتاج معمل قابس، حوالى 45 الف طن مكافئ نفط الى موفى افريل 2023، مقابل 34 الف طن خلال نفس الفترة من سنة 2022 مما شكل زيادة بنسبة 33 بالمائة. علما وان الوحدة قابس كانت متوقفة خلال نفس الفترة من سنة 2022 بفعل عملية الصيانة.

ويجابه قطاع الاستكشاف والإنتاج تحديات منذ سنة 2020، بفعل تراجع سعر النفط وجائحة كوفيد – 19 والتحركات الاجتماعية. وقد تم خلال شهر جانفي 2023، حفر بئرين استكشافيتين برخصتي العريفة وبرج الخضراء.

وتراجع انتاج تونس من الغاز التجاري الى 57ر0 مليون طن مكافئ نفط مع موفى افريل 2023، مقابل 66ر0 مليون مكافئ نفط خلال نفس الفترة من 2022 مدفوعا بتقلص الانتاج باغلب الحقول

وفقد حقل “ميسكار” 10 بالمائة من قدرته الانتاجية والغاز التجاري بالجنوب 44 بالمائة وغاز شرقي 15 بالمائة وصدر بعل 1 بالمائة ومعمورة وبركة 146 بالمائة والفرانيق وصبرية وغريب وسيدي مرزوق 5 بالمائة ونوارة 8 بالمائة، علما وان الاخير يستحوذ على 31 بالمائة من الانتاج الوطني.

وسجلت كميات الاتاوة الجملية شبه استقرار مع موفى افريل 2023، لتبلغ 334 الف طن مكافئ نفط، فيما تقلصت شراءات تونس من الغاز الجزائري بنسبة 2 بالمائة لتبلغ 723 الف طن مكافئ نفط علما وان الشراءات من الجزائر تستحوذ على حصة تقارب 6ر48 بالمائة من عمليات التزود بالغاز.