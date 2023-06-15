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تونس شهدتا نموا للطلب على وقود الطائرات بنسبة 18 بالمائة مع موفي افريل 2023

2023/06/15 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

سجلت تونس ارتفاعا في الطلب على وقود الطائرات “الكيروزان ” مع موفى افريل 2023 ومقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، بنسبة 18 بالمائة بفعل نمو حركة الطيران لكن استهلاك المواد البترولية تقلص بنسبة 5 بالمائة .

وبيّن المرصد الوطني للطاقة، في تقرير حول الوضع الطاقي لشهر افريل 2023، ان معدل استهلاك البنزين تراجع بدوره بنسبة 5 بالمائة في حين تراجع استهلاك الغازوال بنسبة 6 بالمائة.

وتصدّر الغازوال قائمة استهلاك المواد البترولية في تونس مع موفي افريل 2023 ، بنسبة 44 بالمائة في حين شكل غاز البترول المسيل قرابة 19 بالمائة و البنزين 14 بالمائة و فحم البترول 11 بالمائة وكيروزان الطائرات 5 بالمائة والفيول 4 بالمائة وبترول الانارة 1 بالمائة.

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