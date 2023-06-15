أريانة: الديون المتخلدة بذمة حرفاء إقليم الستاغ بأريانة تقدّر بـحوالي 95 مليون دينار إلى موفى أفريل 2023

بلغ حجم مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) المتخلدة بذمة حرفائها بإقليم أريانة إلى حدود موفى أفريل 2023 حوالي 95 مليون دينار، 76% منها لدى الخواص و%24 لدى المؤسسات العمومية، وفق معطيات تحصل عليها صحفي مكتب “وات” بأريانة من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالشركة.

ووفق المصدر ذاته، تتخلّد أهم المستحقات بذمة الحرفاء المنزليين بمبلغ يناهز 65 مليون دينار، في حين يبلغ حجم المستحقات المتخلدة بذمة الحرفاء الصناعيين 94 ألف دينار، ولدى المؤسسات الوطنية 8 ملايين دينار.

وتشكل المستحقات المتراكمة لدى حرفاء الشركة، وفق ذات المصدر، عبئا ماليا كبيرا على توازناتها المالية لذلك يتم العمل على استخلاصها ضمانا لإستمرارية المرفق العمومي وتأمين تزويد البلاد بالكهرباء والغاز، وذلك من خلال عدة إجراءات من أهمها توزيع الفواتير في الآجال، والتحسيس بضرورة الدفع عبر إرساليات قصيرة مجانية لتفادي قطع الكهرباء والغاز الطبيعي اثر انقضاء الآجال المحددة.

وتدعو الشركة حرفاءها الذين يواجهون صعوبات في الخلاص إلى الاتصال بالإقليم من اجل إيجاد صيغة لتسوية ديونهم وتمكينهم من تسهيلات في الدفع وفق التراتيب الإدارية الجاري بها العمل، وبعد دراسة الحالات حالة بحالة.

كما حرصت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال سنة 2023 على تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع المنشآت العمومية، وإبرام أخرى بين الشركة والمؤسسات العمومية المعنية قصد تسهيل وتسريع عملية استخلاص ديونها.

وتلجأ الشركة مضطرة إلى إيقاف التزويد بالكهرباء أو الغاز على الحرفاء المتلكئين من الخواص أو الهياكل العمومية غير أن هذه الخطوة تتم دراستها بشكل مسبق حتى لا تتعطل مصالح المواطنين لدى الهياكل العمومية.

كما تعوّل على مشروع إرساء العدّادات الذكية الذي سيساهم في تطوير وتحسين خدماتها وترشيد استهلاك الطاقة وسيحل بشكل كبير مسألة خلاص الفواتير.

وبخصوص الربط بشبكة الغاز الطبيعي بأريانة، تعمل الشركة مستقبلا على ربط جهة برج الطويل من معتمدية رواد، ومعتمدية قلعة الأندلس، بالغاز الطبيعي لترتفع بذلك نسبة تغطية ولاية أريانة بالشبكة التي تقدر حاليا بـ 51% من العدد الجملي للحرفاء.