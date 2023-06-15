علوش العيد يصل الى 1500 دينار في هذه الولاية..!!

كشف رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان،نور الدين حمدي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس 15 جوان 2023 أن ولاية القيروان ستوفر حوالي 125 ألف أضحية (15 ألف من الماعز و110 آلاف من الخرفان) أي بتراجع طفيف مقارنة بالموسم الفارط، حيث وفّرت في 2022 الجهة ما يقارب 135 ألف أضحية، مؤكّدا أن الانخفاض لن يؤثر على الأسعار.

وتشهد القيروان توافد أعداد غفيرة من المواطنين بنقاط البيع بمختلف المعتمديات، حيث تتراوح الأسعار ببن 600 و1500 دينار أسعار يعتبرها المستهلكون باهضة في ظل غلاء المعيشة فحين يراها الفلاحون مقبولة بسبب إرتفاع كلفة الإنتاج نظرا لغلاء الأعلاف وندرة المراعي بسبب نقص الأمطار والجفاف.