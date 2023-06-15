تفكيك شبكة مختصة في تهريب السيارات والدراجات النارية الكبيرة..هذه التفاصيل..

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2023/06/15 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات الاستعلاماتية المركزية بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة بالتنسيق مع الوحدات التابعة لها جهويا بمنطقتي الجم وسوسة من الإطاحة بشبكة تقوم ببيع وسائل غير مسجلة بأسطول النقل البري.

هذا وقد تم حجز دراجة ناريه ثقيلة وسيارة وإلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص ضمن الوفاق الإجرامي.

تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت بمباشرة قضية عدلية من أجل “التدليس والجولان بعربة تحمل لوحات منجمية لا تخصها وإدخال تغييرات جوهرية على عربة وحجز دراجة نارية بدون وثائق ” والاحتفاظ بمجموعة وإحالة البقية في حالة تقديم .

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