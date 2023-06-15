قضية التآمر على أمن الدولة: نجيب الشابي يمثل أمام قاضي التحقيق..#خبر_عاجل

يمثلُ رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي ،غدا الجمعة، أمام قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إطار ما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة” ، وفق بيان صادر اليوم عن الجبهة.

ودعت الجبهة في بيانها إلى تنفيذ وقفة تضامنيّة أمام القطب لمُساندة رئيسها أحمد نجيب الشابي .

كما نقلت دعوة وجهتها هيئة الدفاع عن الموقوفين المعارضين إلى المحامين للحضور في جلسة الاستنطاق وذلك لـ”إعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة في القضية” التي وصفتها بـ”المفبركة التي تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة “وفق نص البيان.

وبينت أنّ هذه القضيّة “أثارتها السّلطة ضد معارضين ديمقراطييّن من مختلف التوجّهات الايديولوجيّة والسياسيّة على خلفيّة ممارستهم لحرّياتهم” وفق تعبيرها .

وكان رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس العروسي سقير قد أكّد لـ”وات” أنّه ورد على الفرع يوم الاربعاء 3 ماي الماضي إعلام بفتح بحث تحقيقي ضدّ أربعة محامين وهم كلّ من بشرى بلحاج حميدة والعيّاشي الهمّامي وأحمد نجيب الشابي ونورالدين البحيري(مسجون حاليا) .

وبدوره أعلن أحمد نجيب الشابي يوم 4 ماي الماضي إنه من المنتظر أن يتم إيقافه من قبل أعوان الأمن، بتهمة التآمر على أمن الدولة.