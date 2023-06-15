مدنين: الشركة التونسية للملاحة تبرمج 9 رحلات بحرية للمسافرين من والى ميناء جرجيس خلال صائفة 2023

يستقبل ميناء جرجيس بداية من يوم الثلاثاء 20 جوان اولى رحلات العودة بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج قادمة من ميناء مرسيليا وذلك من جملة 9 رحلات (6 وصول و3 مغادرة) برمجتها الشركة التونسية للملاحة طيلة هذه الصائفةوفق مدير الميناء التجاري بجرجيس انيس الزناد.

واضاف زناد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الرحلات تتوزع وفق رزنامة محددة سيكون فيها موعد رحلة القدوم الثانية يوم 6 جويلية المقبل ثم 27 جويلية الرحلة الثالثة و10 اوت الرحلة الرابعة ثم 28 اوت الرحلة الخامسة الوحيدة القادمة من ميناء جنوة الايطالي و16 سبتمبر وصول الرحلة الخامسة من ميناء مرسيليا وفق نفس المصدر.

اما مواعيد الثلاثة رحلات المغادرة المبرمجة لهذه الصائفة فتكون اولها يوم 12 اوت ثم 30 اوت ليكون تاريخ اخر رحلة مغادرة لابناء الجهة والولايات المجاورة المقيمين بالخارج يوم 18 سبتمبر.

وينتظر ان تؤمن كل هذه الرحلات المبرمجة عبر الميناء التجاري بجرجيس لصائفة 2023 عبور حوالي 12 الف مسافر و4 الاف سيارة كامل الموسم الصيفي مقابل 11 الف و66 مسافر و3878 سيارة في الموسم الصيفي الماضي.

ولتامين افضل الظروف لاستقبال وتوديع التونسيين المقيمين بالخارج وضمان خدمات سلسة تجمع بين النجاعة والسرعة قامت ادارة الميناء التجاري بجرجيس بالتنسيق مع مختلف الاطراف المتدخلة بعدة استعدادات لهذه الصائفة استهدفت اضافة الى جودة الخدمات وتنويعها تحسين البنية التحتية وتجميل المشهد الخارجي والداخلي ودعم الحماية.

وفي هذا الاطار اشار الزناد الى تخصيص 3 محطات بحرية وقاعة للمسافرين المترجلين من اجل الاسراع في الخدمات الحدودية من تفتيش ديواني وبقية اجراءات شرطة الحدود والقيام باشغال الصيانة والدهن داخل وخارج الحرم المينائي وتدعيم الانارة بالمحطة البحرية وبالفضاء الخارجي للميناء الى جانب اقتناء حواجز اسمنتية وحواجز حديدية خاصة بالمحطة البحرية وفصل المسالك المخصصة للمسافرين ولسياراتهم عن الحركة التجارية عبر تركيز حواجز متحركة.

كما تضمنت الاجراءات الاستعداد لرحلات المسافرين عبر ميناء جرجيس لهذه الصائفة تنوير الطرقات وتركيز لوحات توجيهية وتوفير سيارة اسعاف صنف أ داخل المحطة البحرية طيلة جميع الرحلات وتوفير اعوان توجيه المسافرين والسيارات الى جانب توفير خدمات مختلفة للصرف والهاتف ومشرب خدمات اخرى.

ويذكر ان حركة نقل المسافرين تشهد تطورا عبر هذا الميناء التجاري من 3101 مسافر في صائفة 2017 الى 11066 في صائفة 2022 اضافة الى تطور نشاط السلع به وخاصة من الملح والمحروقات.