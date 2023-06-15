هذا ما قرره القضاء في حق قاتل زوجته حرقا في المهدية..

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير، الخميس، حكما “بالإعدام شنقا حتى الموت” ضد شخص تورط في قتل زوجته، وفق ما أكده فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير.

وأوضح بن جحا، في تصريح لـمكتب”وات” بالمهدية ، أن الحكم الابتدائي قضى بسجن الجاني لبقية حياته، وهو من مواليد 1983 ويقطن بمنطقة القرادحة من معتمدية شربان ولاية المهدية.

وبين أنه تم الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف لتقر الدائرة الجنائية الاستئنافية نفس الحكم مع الترفيع في العقوبة إلى الاعدام شنقا حتى الموت.

وكشف بن جحا أن أطوار القضية تعود إلى سنة 2017 حيث أقدم شخص على سكب البنزين على راس زوجته وهي داخل مطبخ المنزل ثم دفعها نحو موقد الغاز الذي كان مشتعلا مما تسبب في إضرام النار في جسدها.

وأضاف، في ذات الصدد، أن الجاني أغلق الباب حتى لا تتمكن الضحية من طلب النجدة أو محاولة النجاة لتفارق الحياة بسبب احتراق كامل بدنها.

وتفيد المعطيات، وفق نفس المصدر، أن الواقعة تمت بعد توتر العلاقة الزوجية مشيرا إلى أن الزوجة من مواليد 1990 وهي أم لطفلين.