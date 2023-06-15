عاجل: منع هذا النائب من السفر..

تمّ أمس الأربعاء 14 جوان 2023 منع عضو مجلس النواب سامي عبد العال من السفر عبر مطار تونس قرطاج الدولي.

وحسب ما اوردته اذاعة موزاييك فان عبد العال تحول أمس الى مطار تونس قرطاج بغاية السفر إلى الخارج لكن أعوان شرطة الحدود بالمطار أعلموه بوجود إذن قضائي يمنعه من ذلك.

ويذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب قد تلقى مطلبا من وزارة العدل لرفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة، على خلفية قضية تتعلق بشبهة الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو.