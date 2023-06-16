عاجل: مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. هذا ما كشفته “كريستالينا جورجيفا”..

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” إن الصندوق يعمل “عن كثب مع السلطات التونسية منذ فترة وأحرزنا تقدمًا كبيرًا في الاتفاق على برنامج”، في إشارة إلى المفاوضات المتعثّرة منذ أكتوبر 2022 حول قرض تبلغ قيمته الاجمالية 1.9 مليار دولار أمريكي يدفع على دفعات لتونس.

ولفتت جورجيفا، في تصريح للصحفيين، اليوم الجمعة، على هامش مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية الاوروبي (إيكوفين) في لوكسمبورغ إلى أن “تونس الآن في وضع أفضل، لأن السياحة تتعافى”.

وثمّنت المديرة العامة لصندوق النقد ما وصفتها بـ”التقاليد الأوروبية القوية في التفاعل مع تونس”، وقالت “نرحب بحقيقة أن القادة الأوروبيين اتخذوا موقفًا استباقيًا بشأن تونس ونحن متفقون جدًا على أنه يتعيّن على تونس إجراء إصلاحات لتعزيز اقتصادها وتحسين آفاق المواطنين”.

وشدّدت جورجيفا على أنه “لا توجد اختلافات”، كبيرة يتعسر تجاوزها بل في “التفاصيل وكيفية متابعة الإصلاحات، حيث لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به”.

وقالت “لكي نكون واضحين، صندوق النقد يتطلع إلى دعم اقتصاد ديناميكي في تونس.”

وكالات