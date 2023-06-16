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الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة 12 لمرحلة التتويج

2023/06/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 12 لمرحلة التتويج، لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستدور على دفعتين يومي 23 و 24 جوان الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر:

الجمعة 23 جوان
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري – الاتحاد الرياضي ببنقردان
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين – الأولمبي الباجي

السبت 24 جوان
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي – النادي الرياضي الصفاقسي
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي – النادي الافريقي

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