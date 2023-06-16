الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة 12 لمرحلة التتويج

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 12 لمرحلة التتويج، لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستدور على دفعتين يومي 23 و 24 جوان الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر:

الجمعة 23 جوان

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري – الاتحاد الرياضي ببنقردان

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين – الأولمبي الباجي

السبت 24 جوان

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي التونسي – النادي الرياضي الصفاقسي

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي – النادي الافريقي