“الكنام”: نظام التبادل الإلكتروني “لاباس” مشروع وطني مجدد سيشمل 8 مليون تونسي

قال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، كمال المدوري، اليوم الجمعة، إن “نظام التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) ومسدي الخدمات الصحية والمضمون الإجتماعي عبر بطاقة “لاباس”، هو مشروع وطني مجدد ومهيكل، سيشمل 8 مليون تونسي، منهم 3,5 مليون مضمون اجتماعي و4,5 مليون من أفراد العائلة في كفالة المنخرط”.

وأوضح المدوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال ملتقى إقليمي انتظم في صفاقس، بالشراكة مع مكتب العمل الدولي في تونس، للتعريف بنظام التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مسدي الخدمات الصحية والمركز الافتراضي “أو -كنام” ، أنه قد تم حتى الآن توزيع 1 مليون و600 ألف بطاقة “لاباس” لمستحقيها وذلك من ضمن 3,5 مليون بطاقة تمت طباعتها.

وأشار إلى أن منظومة بطاقة “لاباس” كسند علاج الكتروني، ستمكن من تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات بالنسبة للمضمون الإجتماعي، حيث ستصبح خدمات عن بعد بفضل بطاقة “لاباس” كما ستمكن هذه البطاقة مسدي الخدمات الصحية كالطبيب والصيدلي من متابعة عملية الكشوفات والعيادات وتحرير وصفات الدواء وإحالة أوراق العلاج للكنام عن بعد.

وأضاف أنه قد تم الشروع بصفة تجريبية، في العمل بمنظومة بطاقة “لاباس” في 95 مستشفى و6 مصحات للضمان الاجتماعي والقيام بتجارب نموذجية في عدد من المؤسسات الصحية الخاصة، ليتم الشروع في العمل بها بصفة فعلية في جانفي 2024، وستكون البداية بالقطاع العمومي ثم في القطاع الخاص.

وبالنسبة للمركز الافتراضي “أو كنام”، أفاد الرئيس المدير العام للصندوق أن هذا المركز الذي دخل حيز التنفيذ منذ حوالي سنتين يمكن المواطن من الإستفادة من خدماته عن بعد دون شقاء التنقل إلى مقر الكنام، وتحميل كل الوثائق وفواتير العلاج عن بعد بختم الكتروني، وإستخراج شهادة في الخصم من الموارد بالنسبة للطبيب والصيدلي.

وذكّر بان المركز الافتراضي “أو كنام”، تحصل على جائزة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي المنعقدة في شهر ماي الماضي بأبيدجان (الكوت ديفوار) تقديرا لممارساته الفضلى والمجددة ولما إحتواه من خدمات وضمانات مؤمنة لفائدة المضمون الإجتماعي ومسدي الخدمات الصحية.

يشار الى أن هذا الملتقى الإقليمي الذي يهدف الى التعريف بنظام التبادل الإلكتروني للمعطيات بين “الكنام” ومسدي الخدمات الصحية والمضمون الإجتماعي والمركز الافتراضي “أو -كنام” قد شمل المتدخلين في المجال بولاية صفاقس وجهتي الوسط والساحل.