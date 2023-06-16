عطب مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب..!

واجه مستخدمون في عدة دول بينها دول عربية، صعوبات في استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب، مساء اليوم الجمعة.

وحسب تغريدات لعدد من حسابات تويتر، يبدو أن المشاكل التي تواجه المستخدمين منتشرة في عدة دول، ولم يعرف سببها بعد.

وقال موقع “داون ديتيكتور”، الذي يرصد انقطاعات خدمات الإنترنت، إنه تم الإبلاغ عن مشكلات في تطبيقات واتساب وفيسبوك وإنستغرام.

كما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن المستخدمين يواجهون صعوبة في استخدام هذه التطبيقات.

وذكر مستخدمو “Instagram” أنهم يجدون صعوبة في إرسال الرسائل، فيما اشتكى مستخدمو “WhatsApp” من عدم قدرتهم على تحميل الصور.

وأفاد مستخدمو “Facebook” أن الموقع يعرض الشعارات فقط ولا يتم تحميله بالكامل.

رويترز