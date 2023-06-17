عاجل: قتلى في هجوم مسلح على مدرسة بأوغندا..

أعلنت الشرطة الأوغندية، اليوم السبت، مقتل 25 تلميذا على الأقل وخطف آخرين بهجوم مسلح على مدرسة في غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هجوم نفذته في وقت متأخر الجمعة عناصر من “القوات الديمقراطية المتحالفة”، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو.

وأضافت أن الهجوم وقع بمدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي، وأن المسلحين أحرقوا مهجعا ونهبوا الطعام. وكتبت الشرطة على تويتر: “تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. وجرى أيضا نقل ثمانية مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى”.

وأكّدت الشرطة أن جنودا من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونغا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت أوغندا أرسلت قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة “القوات الديمقراطية المتحالفة”.

رويترز