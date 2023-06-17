الملعب التونسي يصدر بلاغ هام..

على إثر تداول أخبار أمس الجمعة عن تعرضه وفد أصاغر النجم الساحلي لإعتداءات في باردو بمناسبة مباراة الفريق مع الملعب التونسي ، أصدر الملعب التونسي اليوم السبت 17 جوان بلاغا توضيحيا هذا نصه:

“على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية مفاده تعرض وفد الأصاغر أ للنجم الرياضي الساحلى للعنف إثر مباراته ضد فريقنا يوم أمس الجمعة 16 جوان يهم إدارة الملعب التونسي توضيح ما يلي :

دارت المبارة في ظروف عادية وودية بين طاقم الفريقين تخللتها بعض الإستفزازات من طرف شخص واحد وهو المعد البدني للفريق المنافس. هذا الشخص بالتحديد تهجم بألفاظ نابية على كل من طاقم التحكيم وطاقم فريقنا وقام بالتهديد بالعنف إثر نهاية المباراة.

بعد دخول الفريقين إلى حجرات الملابس تفاجأنا مرة أخرى بتهجم المعد البدني للنجم الرياضي الساحلي صحبة إثنين من اللاعبين على مصور الفريق وعلى عدد من أفراد الملعب التونسي وكذالك على طاقم التحكيم وهذا ما تم تدوينه على ورقة المباراة.

وبهذه المناسبة تود إدارة الملعب التونسي ان تشكر عناصر الأمن على تواجدهم وتفانيهم في إحتواء الموقف و حماية جميع الأطراف على حد السواء.

وفي الأخير تشدد هيئة الملعب التونسي أن علاقتها التاريخية بفريق النجم الرياضي الساحلي لن تتأثر بالتصرفات الغير مسؤولة لبعض العناصر.”