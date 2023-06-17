تنبيه/بسبب الاشغال: انقطاع المياه بهذه المناطق بالعاصمة..

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه في بلاغ أن أشغالا لفائدة وزارة التجهيز والإسكان على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة، الحقت أضرارا بالقناة الرئيسية لتوزيع المياه قطر 600 مم أنجرّ عنه اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بحي ابن سينا و الكبارية والمروج 1 و 2 و 3و 4و 5و 6 ونعسنان والمدنية الجديدة والياسمينات وحي الفتح.

ورجّحت الصوناد استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 23:00 ليلا من اليوم، وذلك بعد الانتهاء من عملية الاصلاح، وفق نص البلاغ.