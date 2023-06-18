البوغديري يحسمها بخصوص التفاوض مع نقابة التعليم الأساسي..#خبر_عاجل

قال وزير التربية، محمد علي البوغديري، اليوم الاحد 18 جوان 2023 انه لم يقع بعد تحديد موعد جلسة جديدة لاستئناف المفاوضات مع الجامعة العامة للتعليم الاساسي، لكن ستتم دعوة ممثلي الجامعة العامة للجلوس مجددا على طاولة الحوار في اقرب الاوقات مشيرا إلى ان الوزارة عازمة على التوصل إلى حل في إطار التفاوض والحوار وتغليب صوت الحكمة.

وعبر وزير التربية في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، عن شعوره بـ”الألم” لحرمان التلاميذ من حقهم في التقييم ومشددا على أن حجب الاعداد ” عمل غير مقبول” و”لن نرضى به” وفق تصريحه.

وقال : “لا يفصلنا عن نهاية الدراسة سوى اسبوعين اثنين ولا يمكن قبول عدم الحصول على نتائج تقييمات التلاميذ ويتعين على المدرسين ارجاع الاعداد وحضور مجالس الاقسام والا انتفت العلاقة بين المتلقي والمدرس”، بحسب تعبيره.