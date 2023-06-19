شركات تونسية وليبية تعقد قرابة 200 لقاء اعمال يومي الاثنين والثلاثاء في اطار خطط للتعاون واستكشاف الاسواق

تجري 80 شركة مصدرة من تونس و 30 شركة ليبية، زهاء 200 لقاء أعمال بتونس، يومي 19 و20 جوان 2023 تتعلق بعدة قطاعات من بينها الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء والاشغال العامة.

واكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، ان هذه اللقاءات المهنية الثنائية تندرج في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بالاستراتيجية المشتركة الموقعة يوم 26 نوفمبر 2022 بين المركز التونسي ومركز تنمية الصادرات الليبي.

وبين ان الهدف يكمن في تنمية وتطوير علاقات الشراكة والاندماج الاقتصادي والصناعي بين تونس وليبيا واستكشاف الاسواق الافريقية الجديدة بشكل مشترك.

ولاحظ بن حسين ان الخطة تقوم على النفاذ بشكل مشترك الى الاسواق العالمية وتبادل الخبرات علما ون برنامج السداسي الثاني من العام الجاري يتضمن بعثة اعمال مشتركة الى السنغال خلال اكتوبر 2023

وابرز انه سيتم، ايضا، تنظيم مشاركة ثنائية عبر جناح يغطي 300 متر مربع ضمن المعرض التجاري الافريقي بابيدجان، كوت ديفوار، من 21 الى 27 نوفمبر 2023 الى جانب تنظيم بعثة اعمال الى النيجر خلال شهر ديسمبر 2023 .

وقال المدير العام لمركز تنمية الصادرات الليبي، محمد على الذيب، ان تونس تعد اول شريك عربي لطرابلس لافتا الى الثقة التي تحظى بها المنتوجات التوسنية لدى المستهلك الليبي.

وتحدث، الذيب، من جهة اخرى عن الصعوبات التي يواجهها الفاعلون الليبيون، دون توضيحها، في النفاذ الى السوق التونسية لترويج منتجاتهم في حين توجه المنتوجات الليبية الى الاستهلاك او للاستعمال على شكل مواد اولية او للتصدير الى دول اخرى عبر تونس.

ويتضمن البرنامج اجراء لقاءات مهنية الى جانب تنظيم زيارات ميدانية، وينتظر في هذا الصدد ان يتحول وفد المركز الليبي وممثلو الشركات الليبية الناشطة في الصناعات الغذائية، غدا الثلاثاء، لزيارة فعاليات الصالون الدولي للصناعات الغذائية لافريقيا الملتئم بمركز المعارض بالكرم من 20 الى 23 جوان 2023

وتتعلق استراتيجية العمل المشتركة لمركز النهوض بالصادرات والمركز الليبي حول تنظيم البعثات الاقتصادية لرجال الاعمال من البلدين بهدف دعم الشراكة في مجالات التسويق واحداث فرصة تعاون وتبادل للتجارب في مجالات تنظيم البعثات وتاطيرها الى جانب تعزيز حضور كلا البلدين في الاسواق الافريقية

وتشمل الاستراتيجية المذكورة ايضا تاطير المؤسسات المصرة ودعم القدرات في مجال سلاسل القيمة عند التصدير والتعرف التجارب الناجحة في تنمية الصادرات وتطويرها

وتعد ليبيا شريكا اقتصاديا وتجاريا اسراتيجيا لتونس بحجم مبادلات يتجاوز 3 مليارات دينار، اي ما يعادل 970 مليون دولار سنة 2022 وفق المنظمين وتصدر اكثر من الف مؤسسة تونسية منتوجاتها الىس السوق الليبية