متابعة/الداخلية تصدر بلاغ جديد حول عملية سفارة البرازيل بتونس..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها حول متابعة حادثة الاعتداء على عون الأمن المكلّف بتأمين مقر السفارة البرازيلية بتونس يوم 19 جوان 2023، عن استشهاد رجل الأمن متأثرا بجراحه.

وأفادت الوزارة بأنّ التحريّات الأوّلية أفضت إلى أنّ المعتدي هو أستاذ تعليم ثانوي يعاني من اضطرابات نفسيّة وفقا لشهادة أحد أفراد عائلته، والأبحاث متواصلة للكشف عن ملابسات الحادثة بالتنسيق مع النيابة العمومية.

وتقدّم جميع أعوان وإطارات وزارة الدّاخليّة بأحرّ التعازي لعائلة شهيد الواجب الذي إستبسل في أداء واجبه سائلين الله أن يتغمّدهُ برحمته الواسعة ويُسكنهُ فسيح جنانه ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصّبر والسّلوان..