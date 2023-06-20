كيليان مبابي: أنا الأحق بجائزة الكرة الذهبية 2023

أكد كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أنه قدم كل ما لديه من أجل استحقاق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 من مجلة “فرانس فوتبول”.

وقال مبابي في تصريح اعلامي “من الصعب التحدث عن جائزة فردية غير اني احاول تقديم كل ما لدي رغم ذلك لن يتوافق عليك كل الناس لكن وفقًا لمعايير الجائزة سأقول نعم أستحقها هذا العام”.

وعن ارتدائه شارة قيادة منتخب فرنسا قال مبابي “لم أتخيل أبدا أنني سأصبح قائدا للمنتخب. جاء المدرب وتحدث معي حول الأمر، ومن الصعب أن أرفض” مضيفا” لدينا مجموعة لاعبين رائعين للغاية. لقد وضعوني في أفضل الظروف لأكون أفضل قائد للفريق”.

واختتم مبابي تصريحاته باقترابه من عدد أهداف أسطورة فرنسا ميشيل بلاتيني التاريخي برصيد 41 هدفا بعد وصوله إلى 40 هدفا حتى الآن قائلا “أن تكون قريبا جدا من لاعب مثل بلاتيني فهذا شيء مميز للغاية لأنه أسطورة لهذا المنتخب”.

ووصل مبابي مع منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم قطر 2022 لكنه خسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3.