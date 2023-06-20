سليانة: تنظيم معرض يجسد مختلف المراحل التي مر بها الديوان على إمتداد نصف قرن

نظم الديوان الوطني للأسرة و العمران البشري، اليوم الثلاثاء، بالمركب الثقافي بمعتمدية سليانة الجنوبية، معرضا يجسد مختلف المراحل التي مر بها الديوان على إمتداد نصف قرن، وذلك بمناسبة اختتام الإحتفالات بالذكرى الخمسين لإنبعاث الديوان.

وذكر الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي في تصريح لـ”وات” أن مختلف المندوبيات الجهوية للأسرة والعمران البشري بكافة الولايات، إحتضنت أكثر من 200 نشاط متنوع (أنشطة علمية وتوعوية وعلاجية وتثقيفية) وذلك منذ انطلاق أنشطة الديوان إلى غاية اليوم، أي منذ 48 يوما.

ذكر الدوعاجي بالمناسبة انه سيتقع سد الشغور على رأس المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بسليانة قريبا وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية، لافتا إلى أمكانية التعاقد مع الأطباء من القطاع الخاص لمعاضدة مجهودات المندوبية التى ينتظر ايضا دعمها بعدد من التجهيزات مع أواخر السنة الجارية.

وكشف أن الأنشطة ستتواصل على كامل السنة مع التركيز على توعية الشباب والمراهقين خاصة وأن الديوان يهتم بالصحة الانجابية وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم ومناهضة العنف المسلط على المرأة والطفل والتمييز وذوي الهمم

وإحتضن المركب الثقافي بالمناسبة، شريطا سمعيا بصريا حول أهم الأنشطة الطبية التوعوية التي تم تنفيذها منذ 02 ماي الماضي ضمن حملة 50 يوما من النشاط، واشرف على التظاهرة والي سليانة وحضرها المعتمدة الأولى ومعتمد سليانة الجنوبية وعدد من إطارات الديوان الجهوية والمركزية و الإطارات الجهوية