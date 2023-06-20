سليانة: إفتتاح مكتب البريد بمعتمدية مكثر

أفتتح، اليوم الثلاثاء، مشروع مكتب البريد بمعتمدية مكثر من ولاية سليانة، وذلك بعد إستكمال أشغال تهيئته، التى دامت 18 شهرا، بقيمة اعتمادات جملية قدرت بحوالي 560 ألف دينار، حسب المدير الجهوي للبريد كمال الجبالي.

وبين الجبالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مكتب البريد بمكثر يتكون من 5 شبابيك لتقديم مختلف الخدمات البريدية الرقمية والمالية، إلى جانب مكتب بريد متجول سيغطي كافة المناطق الريفية التابعة لمعتمدية مكثر

واضاف بالمناسبة، أن مشروع إعادة بناء مكتب بريد صنف “س” بمنطقة عين بوسعدية من معتمديّة برقو، سيكون جاهزا في غضون شهر، وذلك في إطار تقريب الخدمات لمتساكني عمادة عين بوسعدية، وأشار إلى أن مشروع إعادة بناء مكتب بريد الروحية بقيمة إعتمادات جملية قدرت ب640 ألف دينار، سيكون جاهزا في شهر أوت القادم.

يذكر أن افتتاح مكتب البريد أشرف عليه والي الجهة وحضره المدير الجهوي للبريد والمعتمدة الأولى ومعتمد مكثر وعدد من الإطارات الأمنية وعدد من العمد