بنزرت: المصادقة على الحدود الترابية لعمادات معتمديات أوتيك وغزالة وبنزرت الشمالية



أفادت مصالح غرفة العمليات المركزية المحدثة بمقر ولاية بنزرت والمكلفة بمتابعة انجاز المشروع الوطني لضبط الحدود الترابية للعمادات ببنزرت بأنه تم الانتهاء من المصادقة على الحدود الترابية لعمادات معتمديات بنزرت الشمالية وغزالة وأوتيك.

وبيّنت ذات المصادر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جلسات محلية التأمت للغرض بمقرات المعتمديات الثلاث تحت اشراف المعتمدين وحضور فريق العمل الميداني، وممثلي المصالح المشتركة المكلفة لديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط، والحرس والامن الوطنيين، والبلديات والإدارات الجهوية للفلاحة، والغابات، والصحة، والشؤون الدينية، والتجهيز، والعمد، وتم خلالها التدقيق النهائي في مختلف النقاط الواجبة والمصادقة عليها قبل إرسالها للجنة الجهوية بمقر الولاية والمصادقة الجهوية عليها قبل ارسالها لمصالح وزارة الداخلية لاحقا.

وفي ذات السياق، أكّد والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مصالح الولاية استنفرت جميع الجهود البشرية واللوجستية الواجبة لتأمين ظروف النجاح للمشروع الذي سيمكن من انجاز خارطة ادارية متكاملة ودقيقة للجمهورية التونسية بجميع عماداتها ومعتمدياتها وولاياتها، مشيرا إلى التاثيرات الإيجابية للمشروع على مستوى جودة الحياة وتكافئ الفرص بين جميع المناطق بالولاية، علاوة على أهمية البرنامج في انجاح المواعيد الانتخابية التي تستعد البلاد لانجازها في قادم المراحل، وفق تعبيره.

يذكر أنّ فرق العمل الميدانية التسعة المكلفة بمعاينة الحدود ورفع احداثيات النقاط الطوبوغرافية بمختلف عمادات الولاية الـ102، انهت الأسبوع الفارط اعمالها الميدانية الخاصة بانجاز المشروع الوطني لضبط الحدود الترابية للعمادات”، وينتظر ان تتم المصادقة النهائية محليا وجهويا على التحديد الترابي لجميع العمادات بالولاية في غضون الأيام القادمة، وفق ذات المصادر.