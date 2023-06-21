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غرق قارب مهاجرين قرب جزر الكناري: انتشال جثة طفل وإنقاذ 24 وعشرات المفقودين..#خبر_عاجل

2023/06/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قال مصدر في خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن طفلا واحدا على الأقل لقي حتفه، وجرى إنقاذ 24 شخصا من زورق غارق كان متجها إلى جزر الكناري الإسبانية في عملية إنقاذ قادها المغرب.

وقالت منظمتا إغاثة إسبانيتان معنيتان بقضية الهجرة، وهما “ووكينغ بوردز” و”ألارم فون”، إن الزورق كان على متنه حوالي 59 شخصا.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية باختفاء حوالي 30 من المهاجرين غير القانونين عندما تحطم قارب زودياك مطاطي سريع على بعد 150 كيلومترا من جنوب جزر الكناري في المحيط الأطلسي التابعة لإسبانيا.

وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ المشتركة بين إسبانيا والمغرب جارية في المحيط الأطلسي.

ومن جهتها، انتشلت مروحية إسبانية، قدمت من جزر الكناري، جثة طفل سيتم نقله إلى جزر الكناري.

سكاي نيوز

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