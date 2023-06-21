صحفيون يطلقون عريضة من أجل إطلاق سراح زياد الهاني

طالب عشرات الصحفيين في عريضة أمضوها مساء الثلاثاء السلطات بالافراج الفوري عن الصحفي زياد الهاني وإسقاط التتبعات في حقه و تمتيعه بالحرية الكاملة.

واعتبر الممضون على هذه العريضة التي تم نشرها بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أن تصريحات الصحفي زياد الهاني محل التتبع تندرج في صميم مهنة الصحفي الذي من مهامه التفسير و التعليق على الأحداث و إنارة المتلقي حول مختلف القضايا و المواضيع التي تهم الرأي العام.

وأعرب الممضون عن تضامنهم مع عائلة الصحفي زياد الهاني داعين كل الهيئات النقابية و الحقوقية الى الدفاع عن حرية الصحافة و التعبير التي أصبحت مهددة بعد إصدار المرسوم 54.

وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إن فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة قامت، مساء الثلاثاء، بإيقاف الصحفي زياد الهاني بصفته ذي شبهة.

وأكد محامون في تصريحات إعلامية أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني.

وأضافت نقابة الصحفيين، في بيان، أنها إلى حد الليلة الماضية لا تعلم سبب استدعاء زياد الهاني (عضو سابق بالنقابة) ولا التهم الموجهة له.

وذكرت أن الهاني في وضع صحي سيئ.