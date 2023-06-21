رئيس الجمهورية يبارح تونس في اتجاه باريس للمشاركة في قمة “من أجل عقد مالي جديد”

بارح رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الأربعاء، تونس في اتجاه العاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانوال ماكرون، للمشاركة في قمة “من أجل عقد مالي جديد”، التي ستنعقد يومي 22 و23 جوان الجاري.

ولدى حلوله بالمطار الرئاسي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل أن يؤدي تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وكان في توديع رئيس الجمهورية بالمطار الرئاسي بالعوينة، رئيسة الحكومة نجلاء رمضان بودن، والمعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، وأعضاء الديوان الرئاسي.

وتهدف هذه القمة بالأساس، الى ارساء أسس نظام مالي عالمي جديد أكثر عدلا وتضامنا كأولوية مطلقة، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها دول العالم، وفي مقدمتها التغيرات المناخية

والصعوبات المالية والاقتصادية، والتباحث بشأن أنجع السبل الكفيلة بحماية البيئة وزيادة الموارد المالية، تضامنا مع البلدان الاكثر تضررا من هذه التحديات.

ويشارك في هذه القمة أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 40 منظمة عالمية و120 منظمة وطنية غير حكومية وأكثر من 70 شريكا من القطاع الخاص.