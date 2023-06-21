توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأعراف وغرفة الصناعة والتجارة بالمجر لتطوير العلاقات التجارية والإقتصادية..

تمّ، الإربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة الصناعة والتجارة بالمجر، ” لاسزلو باراغ”، يعمل من خلالها الطرفان على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتولّى رئيس الاتحاد، سمير ماجول، ورئيس الغرفة المجرية، لاسزلو براغ، التوقيع على مذكرة التفاهم بالعاصمة المجرية بودابست، على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي المجري، الذّي جرى بإشراف وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، نبيل عمّار، ونظيره المجري، بيتر اسزجارتو، بحسب ما ورد ببلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأشار ماجول، خلال كلمة ألقاها، بالمناسبة، إلى أن حجم التجارة بين تونس والمجر يبقى دون المأمول رغم الإمكانات الهائلة وفرص الشراكة المتوفرة.

ودعا، أصحاب الأعمال في البلدين إلى استغلال الفرص وتقوية الروابط لصالح النمو المتبادل من خلال مزيد التنسيق والتشاور. وبيّن رئيس منظمة الأعراف، أن تونس والمجر تشتركان في العديد من النقاط مثل اليد العاملة الكفأة والصناعات الناشئة والرغبة المشتركة في تعزيز الاستثمار وريادة الأعمال، التّي يمكن الاستفادة منها لإنشاء شراكات مثمرة ومبادلات تجارية.

وأوضح بأن تونس توفر، بموقعها الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي، فرصًا استثمارية جذابة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيات الجديدة والسياحة والطاقات المتجددة.

وأبرز رئيس الاتحاد أن المجر، تعد مركزا اقتصاديا ديناميكيا وسط أوروبا ولها صناعات متطورة في مجالات السيارات واللوجيستيك وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية، كما أنها شهدت تطورا اقتصاديا كبيرا ونفذت عديد الإصلاحات.

وأجرى رئيس الاتحاد أمس، الثلاثاء، وفق بلاغ المنظمة، لقاء برئيس غرفة الصناعة والتجارة بالمجر وتناول اللقاء دفع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمار المباشر والمشترك في كل من تونس والمجر. كما التقى، بالمشرفين على الوكالة المجرية للاستثمار الخارجي حيث استعرض الطرفان تجربة البلدين في مجال استقطاب الاستثمار الخارجي وفرص تبادل الخبرات .

يذكر أن وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، نبيل عماّر، يؤدي زيارة عمل إلى المجر، يومي 20 و21 جوان 2023، على رأس وفد من رجال الأعمال التّونسيّين.