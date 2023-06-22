ريال مدريد يعلن تمديد عقد مدافعه الدولي ناتشو حتى 2024

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، عن تمديد عقد مدافعه الدولي الإسباني، ناتشو فرنانديز، لعام إضافي حتى 30 جوان 2024.

وخاض ناتشو 319 مباراة مع ريال مدريد ، وتوج معه بـ 23 لقباً هي: دوري أبطال أوروبا (5)، كأس العالم للأندية (5)، كأس السوبر الأوروبي (4)، الدوري الإسباني (3)، كأس ملك إسبانيا (2)، وكأس السوبر الأوروبي (4).

كما خاض ناتشو 24 مباراة مع منتخب إسبانيا الذي توّج يوم الأحد الماضي بطلاً لدوري الأمم الأوروبية 2023، بفوزه في المباراة النهائية على نظيره الكرواتي بركلات الترجيح 5 / 4.

ويأتي إعلان ريال مدريد تمديد عقد ناتشو بعد يوم واحد من إعلانه تمديد عقد لاعب الوسط الألماني توني كروس حتى 30 جوان 2024 أيضاً.