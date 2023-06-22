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تفاصيل الاطاحة بعنصر تفكيري مفتش عنه في بنزرت..

2023/06/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية مشتركة بين مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني ببنزرت، وإحدى مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بماطر (ولاية بنزرت)، ليلة أمس الاربعاء، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه، من أجل “الإنتماء إلى تنظيم إرهابي”.
وأوضح المتحدّث الرّسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في بلاغ نشره اليوم الخميس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن العنصر التكفيري الموقوف محكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، مضيفا أنه تمّ اتخاذ ما يتعيّن في شأنه بعد استشارة النيابة العمومية.

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