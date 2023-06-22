سعيد:” لابد للمؤسسات المالية العالمية من تغيير سياساتها ووصفاتها وتوصياتها”

اكد الرئيس قيس سعيد في لتصريح لوكالة تزنس افريقيا للانباء اجابة عن سؤال عن مستقبل علاقات تونس مع المنظومة المالية الدولية وخاصة منها صندوق النقد الدولي في صورة مواصلة هذه المنظومة لمعاملاتها الحالية فلا بد من تغيير هده للمؤسسات ومراجعة سياساتها ووصفاتها وتوصياتها …

وافاد رئيس الدولة في هذا الاطار انه تم التطرق خلال لقائه اليوم بباريس مع مديرة صندوق النقد الدولي لهذه المسالة قائلا “لقد اكدت ان وصفات الصندوق لا يمكن ان تكون مقبولة الا بناء على تصورنا فلا يمكن ان نقبل بوصفات هي بمثابة وضع عود ثقاب الى جانب مواد شديدة الانفجار”

واضاف قوله “الامر ليس مجرد ارقام هناك فلذات بشرية يجب الحفاظ على كرامتها فلا بد من قلب الساعة الرملية ان كانوا يريدون العدالة”

وأشار رئيس الدولة الى انه بالنسبة لصندوق التعويض فهناك امكانية فرض اداءات على من لا يستحقون الدعم اعتبارا لكون لا توجد قاعدة معطيات تتعلق بمن يستحقون الدعم وهذا الامر سيحقق بعض العدالة والانصاف

وأكد رئيس الجمهوؤية ان الحديث مع مديرة صندوق النقد الدولي كان واضحا وصريحا قائلا “لا اريد ان تسفك الدماء كما حدث في احداث جانفي 1984.”

وجدد رئيس الدولة رفضه لاي شروط تمس السلم الاهلية في تونسومستلها في هذا الشان من الشاعر الفرنسي ” هيغو “قائلا “اذا كان هناك شخص وحيد يقول لا فانه سيكون محدثكم “.