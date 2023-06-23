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الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2023 : شعبتان تسجلان أعلى نسبة نجاح

2023/06/23 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


تمكن 71.26 بالمائة من المترشحين الى الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2023 المنتمين الى شعبة الرياضيات من النجاح ، فيما نجح 70.25 بالمائة من المترشحين المنتمين الى شعبة الرياضة، حسب ما اعلنت عنه، اليوم الجمعة، وزارة التربية.

وتسجل بذلك كل من شعبتي الرياضيات والرياضة أعلى نسبتا نجاح تليهما شعبة العلوم الإعلامية بنسبة 54.89 بالمائة ،فالعلوم التقنية بنسبة 44.35 بالمائة، ثم العلوم التجريبية بنسبة 41.32 بالمائة، فالاقتصاد والتصرف بنسبة 8.29 بالمائة، فيما تحصلت شعبة الآداب على المرتبة الأخيرة بنسبة 21.46 بالمائة .

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