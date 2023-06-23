عاجل: قتلى في حادث مرور مروع بقمرت..

تواصل فرق النجدة و الإنقاذ و الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس التدخل على إثر حادث مرور على مستوى مفترق مطبعة بن محمود من منطقة المرسى يتمثل في إصطدام سيارة مدنية بشاحنة ثقيلة جد الساعة الخامسة والنصف صباحا مما أسفر عن وفاة جميع ركاب السيارة ويبلغ عددهم 04 أشخاص (رجلان يبلغان من العمر 44و55 سنة وفتاتان تبلغان من العمر 22 و23 سنة) بالإضافة إلى إشتعال الشاحنة.

حيث قامت الفرق المذكورة بإطفاء النيران بالشاحنة وتخليص جثث المتوفين وتسليمها إلى وحدات الأمن الوطني، وتقوم الفرق حاليا بإزاحة حطام الشاحنة من الطريق العام بمعية بلدية المكان.

هذا وقد تم تسخير عدد 02 سيارة إسعاف وشاحنة إطفاء وشاحنة إنقاذ بالطرقات من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس لتأمين التدخل المذكور.