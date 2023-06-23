بعد إطلاق سراح شيماء عيسى/ الصيد يكشف مصير بقية المتهمين في قضية التآمر..#خبر_عاجل

اعتبر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة عبد العزيز الصيد أن عدم اتخاذ قاضي التحقيق لقرار الإفراج عن بقية المتهمين السبعة في القضية المذكورة والإكتفاء بقرار الإفراج عن شيماء عيسى فقط رفض ضمني لمطلب هيئة الدفاع وفق تعبيره.

وبين الصيد أن قاضي التحقيق لو كان ينوي الإفراج عنهم لاتخذ القرار في نفس توقيت قرار الإفراج عن شيماء عيسى وفق قوله.

و أضاف في تصريح خلال لاذاعة ديوان أف أم أن هيئة الدفاع ستقدم مطلب الإفراج أمام دائرة الاتهام يوم الإثنين القادم ومن الممكن عقد جلسة في الغرض يوم الخميس القادم وفق تعبيره.