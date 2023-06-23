لن يتم اطلاق سراح شيماء عيسى..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل

قال سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية ما يعرف ب”التآمر على أمن الدولة ” إنّ النيابة العمومية قد استأنفت اليوم قرار الإفراج عن الناشطة السياسية في جبهة الخلاص المعارضة شيماء عيسى وبالتالي لن يقع إخلاء سبيلها اليوم”. .

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر، اليوم الجمعة، الإفراج عن شيماء عيسى الموقوفة منذ شهر فيفري 2023

وأوضح الطريقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء انّ دائرة الاتهام هي التي ستنظر في طلب الاستئناف .

كما أشار إلى أنّ هيئة الدفاع كانت قد تقدّمت بطلب في الإفراج عن بقية الموقوفين لكن قاضي التحقيق لم يبتّ في وضعيتهم ممّا يعني أنّه سيقع تقديم مطالب الإفراج مباشرة لدى دائرة الاتهام للنظر فيهم إضافة إلى استئناف النيابة العمومية بشأن قرار الإفراج عن شيماء عيسى.

ورجّح الطريقي أن تكون الجلسة المقبلة للنظر في جميع المطالب يوم الأربعاء الموافق لـ 5 جويلية بالنظر إلى أنّ الإجراءات المتعلقة بجلب الطلبات من التحقيق إلى دائرة الاتهام تتطلّب بعض الوقت.

يشار إلى أنه تمّ إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى يوم 22 فيفري 2023، إلى جانب عدد آخر من المحامين والسياسيين في فترات متقاربة في ما عرف بقضية “التآمر على أمن الدّولة”.