نجاح سجين بالسجن المدني برج العامري في امتحان الباكالوريا

تمكن سجين بالسجن المدني ببرج العامري، اجتاز امتحان الباكالوريا شعبة اداب، من النجاح من الدورة الرئيسية التي أعلنت وزارة التربية عن نتائجها عبر الارساليات القصيرة اليوم الجمعة، وفق تصريح الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي لصحفية « وات ».

واجتاز السجين الاختبارات بمركز الامتحان الفرعي بالسجن المدني بالمرناقية التابع لمركز الامتحان بالمعهد الثانوي الفارابي، والذي شهد اجتياز 06 سجناء اخرين نفس الامتحان، في ظروف امنتها الهيئة العامة للسجون والمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، إضافة الى مركز امتحان بسجن النساء بمنوبة.

وبين الكوكي ان كافة الظروف الملائمة للمراجعة توفرت للسجين، مع مده مع بقية السجناء المترشحين بالمراجع اللازمة بالتنسيق مع عائلاتهم بالإضافة الى تقديم الاحاطة النفسية لهم، وأشار الى انه من ضمن 16 سجينا اجتازوا امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا في 11 وحدة سجنية مختلفة ومن جميع الشعب، تم اعلان تأجيل 04 سجناء الى دورة التدارك.

وأضاف في سياق متصل انه من جملة 27 طالبا وطالبة سجناء يزاولون تعليمهم الجامعي، تم تسجيل نجاح خمسة طلبة.

ويعد هذا النجاح ثاني نجاح بالسجن المدني ببرج العامري، بعد توفق سجين اخر اجتاز الامتحان في نفس المركز بالنجاح في دورة التدارك للبكالوريا 2021، كما سجل سجن النساء بمنوبة نجاح سجينة السنة الفارطة في شعبة الآداب.