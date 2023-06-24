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فظيع: العثور على جثة كهل متعفنة بمنزله..وهذه التفاصيل..

2023/06/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

عثر أعوان الحماية المدنية صباح اليوم السبت 24 جوان 2023 على جثة كهل متعفنة بمنزله بأحد أحياء مدينة غار الدماء، بعد إبلاغهم من قبل أهالي بشأن انبعاث روائح كريهة من المنزل الذي يقيم فيه الكهل بمفرده، وغيابه عن الأنظار منذ حوالي أسبوع.

وحسب ما اوردته موزاييك بالتنقل على عين المكان و بعد المعاينة تم خلع باب المنزل أين عثر بداخله على جثة الكهل الذي يُرجح أن يكون فارق الحياة منذ مدة.

وتمت المعاينة بحضور ممثل النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة الذي أذن بنقلها إلى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي قبل دفنها .

و قد تم فتح تحقيق لكشف أسباب الوفاة.

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