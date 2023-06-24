برنامج المساعدات لتونس: تصريح هام لمسؤول أوروبي..

أفاد مسؤول رفيع في بروكسل بأنّ الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصّل لـ”اتفاق” بشأن برنامج المساعدات لتونس قبل انعقاد القمة الأوروبية في 28 و29 من شهر جوان الجاري، وفق ما نقلته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنّه يتعيّن في بادئ الأمر أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال، خلال لقاء مع صحفيين بمناسبة انعقاد مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الاثنين المقبل في لوكسمبورغ: “بالنسبة لإطارنا القانوني، يمكننا تقديم مساعدة مالية كلية” فقط في ظلّ وجود اتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف “نحن نعمل عليها وسنواصل العمل عليها”، مشيرًا إلى أنّ عدد الوافدين غير النظاميين من تونس على السواحل الإيطالية “انخفض بشكل جذري” في الأسابيع الأخيرة.

يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد التقى مساء أمس الخميس في باريس المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.