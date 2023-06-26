عاجل: قتلى وجرحى في اطلاق نار بأمريكا..

قتل 6 أشخاص وأصيب آخرين بجروح في إطلاق نار وقع في مدن أميركية عدة، حسبما ذكرت الشرطة.

وعثر على 3 أشخاص قتلى على الأقل، ويعتقد أن 5 آخرين على الأقل أصيبوا، حسبما ذكرت الشرطة الأميركية في ولاية ميزوري أثناء التحقيق في حادثي إطلاق نار، أسفرا عن العديد من الضحايا في نفس المنطقة بمدينة كانساس سيتي، الأحد. قال المتحدث باسم شرطة كانساس سيتي جيك باتشينا إنه تم استدعاء الضباط إلى تقاطع شارع 57 وشارع بروسبكت بعد الساعة 4:30 صباحا، حيث عثروا على 3 قتلى جراء إطلاق النار هما رجلان وامرأة في ساحة انتظار للسيارات وفي الشارع.

وأضاف: “المعلومات الأولية تشير إلى أنه كان هناك تجمع كبير في ساحة انتظار السيارات عند التقاطع عندما تم إطلاق النار على الضحايا”.

وأفاد تحقيق أولي أجرته الشرطة أن التجمع وقع خارج متجر ميكانيكي سيارات، حيث تم استدعاء الشرطة للمكان من قبل، حسبما ذكرت قناة “كي إس إتش بي- تي في”.

حفل بشوارع ميشيغان كما لقي شخصان، سيدة 51 عاما، وشاب 19 عاما، حتفهما وأصيب 12 آخرون خلال إطلاق نار في حفل كبير في أحد شوارع ولاية ميشيغن الأميركية تم الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت شرطة الولاية إن إطلاق النار وقع حوالي منتصف ليل السبت في ساجيناو، على بعد 164 كيلومترا شمال غرب ديترويت.

وذكرت الشرطة في البداية أن حوالي 200 شخص تواجدوا في منطقة الحفل وأن قوات الشرطة كانوا يحاولون تفريق الحشد قبل وقوع إطلاق النار، وفقا لموقع إم لايف دوت كوم.

وأشارت قناة دبليو إن إي إم-تي في إلى أن 3 أشخاص صدمتهم سيارات وأصيبوا بجروح، بينما فر الأفراد عقب دوي الأعيرة النارية.

وكالات