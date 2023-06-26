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انس جابر تحافظ على مركزها السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

2023/06/26 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة


حافظت التونسية انس جابر على مركزها السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين رغم خروجها المبكر من بطولة برلين وتفويتها في لقبها بعد خسارتها في الدور السادس عشر امام الالمانية جول نيميير.

وتخوض انس جابر هذا الاسبوع منافسات بطولة ايستبورن الانقليزية حيث ستواجه في الدور الاول يوم الثلاثاء التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 40 عالميا.

وبقيت صدارة التصنيف العالمي على حالها بعد ان حلت البولونية ايغا شفينوتيك في المركز الاول متبوعة بالبيلاروسية ارينا سابالينكا والكازاخستانية ايلينا ريباكينا بينما تقدمت الامريكية جيسيكا بيغولا الى المرتبة الرابعة على حساب الفرنسية كارولين غارسيا التي تراجعت الى المرتية الخامسة.

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