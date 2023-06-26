تراجع كميّات الأمطار خلال أفريل 2023 ب35 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية

عانت تونس، التـي تعيش شحّا مائيا، خلال شهر أفريل 2023 عجزا على مستوى التساقطات. وقدّرت حصيلة الأمطار للشهر ذاته (27 محطّة رئيسية) ب481،3 مليمتر، في حين أنّ المعدل المرجعي للفترة ذاتها يقدر ب741،8 مم، وهو ما مثل 64،9 بالمائة من المعدل العادي، وفق ما أظهرته نشرية المناخ الشهرية (افريل 2023) للمعهد الوطني للرصد الجوّي.

وشهد إجمالي كميّات الأمطار خلال شهر أفريل 2023 تراجعا بنسبة 35 بالمائة. وسجّلت أهم الكميّات بطبرقة، حيث بلغت 43،4 مم، وكانت أقل بنسبة 38 بالمائة مقارنة بمعدل شهر أفريل للسنوات الأخيرة.

درجات حرارة أرفع بقليل من المعدلات المرجعيّة

وبلغ متوسط درجات الحرارة العام لشهر أفريل 2023 حوالي 18،3 درجة، وهو أعلى بقليل من المعدل المرجعي بفارق قدّر ب0،7 درجة. وتراوح متوسط درجات الحرارة ما بين 15،3 درجة بطبرقة و22،5 درجة بتوزر. وكان هذا المعدل أعلى مقارنة بالمعدل المرجعي (1991 / 2020 ) بالنسبة لكل المناطق ما عدى بطبرقة (كان أقل ب0،9 درجة) وبالبرمة (أقل ب0،3 درجة).

وكانت الدرجات القصوى والدنيا، في بداية شهر أفريل 2023، أدنى من الدرجات العادية. وبدأت درجات الحرارة في الإرتفاع منذ يوم 12 أفريل واتسمت نهاية الشهر بتسجيل درجات حرارة جد مرتفعة مقارنة بالمعدلات العادية للفترة ذاتها مع فارق بلغ مستوى 10 درجات.

وتراوحت درجات الحرارة القصوى بين 20،6 درجة في المهدية و29،2 بتوزر والبرمة. وكانت أعلى من المعدل المرجعي ( 1991 /2020) بالنسبة لأغلب المناطق باستثناء طبرقة والبرمة حيث كانت المعدلات أقل بقليل من المعدلات العادية.

وفي ما يتعلّق بالمتوسط العام لدرجة الحرارة القصوى فقد بلغت 24،6 درجة متجاوزا بذلك المتوسط المرجعي (23،3 درجة ) بفارق ب1،3 درجة.

وتراوحت درجات الحرارة الدنيا بين 7،2 درجة بباجة إلى 15،8 درجة بتوزر وقدّرت درجة الحرارة الدنيا المطلقة ب0،9 درجة بتالة وذلك يوم 6 أفريل 2023. وبلغ متوسط درجة الحرارة الدنيا العام 12،1 درجة متجاوزا المتوسط المرجعي (11،8 درجة) بفارق في حدود 0،3 درجة.

ولاحظ المعهد، أيضا، أن الرّياح كانت عامّة ضعيفة إلى معتدلة خلال شهر أفريل 2023. وبلغت سرعتها القصوى، يومي 2 و3 أفريل 2023، حوالي 65 كلم في الساعة بقليبيا و97 كلم في الساعة بطبرقة والبرمة و101 كلم في الساعة بالمنستير و162 كلم في الساعة بالقصرين. وتمّت ملاحظة ظهور دواوير رملية بالجنوب. كما هبّت الرّياح قويّة يوم 13 أفرل 2023 بالمناطق الساحليّة للشمال والشرق بسرعة قصوى تراوحت بين 61 كلم في الساعة بجندوبة وقابس و90 كلم في الساعة بنابل.

كما هبّت الرّياح، أيضا، قويّة خلال الفترة المتراوحة بين يومي 21 و24 أفريل 2023 في جنوب البلاد وتراوحت سرعتها القصوى بين 76 كلم في الساعة بمدنين و97 كلم في الساعة بقبلي حيث كانت مصحوبة بدواوير رملية ممّا ساهم في التقليص من الرؤية الأفقية إلى أقل من 200 متر.