ريباكينا بطلة ويمبلدون تنسحب من بطولة إيستبورن

انسحبت إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون والمصنفة الثالثة عالميا في التنس من بطولة إيستبورن اليوم الاثنين لتثير الشكوك حول جاهزيتها لثالث البطولات الأربع الكبرى هذا العام والتي تنطلق الأسبوع المقبل.

وخطفت ريباكينا لاعبة قازاخستان، المولودة في موسكو، الأضواء عندما أحرزت اللقب في ويمبلدون العام الماضي، ونجحت في التقدم في قائمة المصنفات خلال 2023.

وكانت ريباكينا ضمن المرشحات لحصد لقب بطولة فرنسا المفتوحة لكنها انسحبت من رولان غاروس قبل مباراتها في الدور الثالث أمام سارة سوريبس تورمو هذا الشهر بسبب المرض.

ولم يوضح المنظمون في إيستبورن سبب انسحاب ريباكينا التي خسرت أمام دونا فيكيتش في دور الستة عشر في برلين الأسبوع الماضي.

وأبلغت ريباكينا وسائل إعلام بريطانية منذ أيام أنها لا تزال غير جاهزة بدنيا بنسبة 100 بالمائة بسبب آثار تعرضها للمرض في باريس.

وتنطلق بطولة ويمبلدون في الثالث من جويلية المقبل.